الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أن الطقس اليوم شهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة الكبرى بالظل ستصل إلى 37 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الاثنين، أنه يستمر ارتفاع نسب الرطوبة وبالتالي فإن درجة الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، متابعة أن البلاد شهدت أمس ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وبلغت العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية في الظل والمحسوسة 44 درجة مئوية.

حالة الطقس

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون أقل حدة من الأمس، ولكن سيظل شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والأجواء ستكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.