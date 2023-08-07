أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

قدمت تسنيم خيري ، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس الأحد نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.

حالة الطقس على القاهرة

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو .