عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري ، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس الأحد نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.

حالة الطقس على القاهرة 

وتشهد البلاد انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على  شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو .

 

حالة الطقس درجات الحرارة الاحوال الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

بيان عاجل من روسيا بشأن تعيين وانج يي وزيرا لخارجية الصين

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

ترشيحاتنا

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

مد فترة تسجيل الرغبات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى |فيديو

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ