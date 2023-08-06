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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة غير سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم والساعات المقبلة، إذ تشهد البلاد اليوم  ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

42 درجة مئوية

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المقرر أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم ؛ حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة، ولكن تعاود درجات الحرارة الانخفاض غدا الاثنين.

 طقس شديد الحرارة

حالة الطقس على القاهرة 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع خبراء الهيئة أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

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عاصفة ترابية 

وتوجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والاتربة

أمطار رعدية 

وكشفت هيئة الأرصاد فيس بيانها الرسمي ، أنها تتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية 

وضمن نسرة الطقس، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان الأرصاد: 

العظمى الصغرى

القاهرة 39 27
العاصمة الادارية 40 27
6 اكتوبر 39 26
بنهــــا 39 27
دمنهور 37 27
وادى النطرون 38 26
كفر الشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 39 26
شبين الكوم 39 27
طنطا 38 27
دمياط 35 26
بورسعيد 35 26
الإسماعيلية 40 25
السويس 40 26
العريش 36 26
رفح 36 25
رأس سدر 40 26
نخل 39 19
كاترين 33 17
الطور 39 27
طابا 37 24
شرم الشيخ 41 30
الإسكندرية 35 25
العلمين الجديدة 34 25
مطروح 32 24
السلوم 34 25
سيوة 43 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 20 30
حلايب 38 30
أبو رماد 41 29
رأس حدربة 38 28
الفيوم 42 26
بنى سويف 42 26
المنيا 43 27
أسيوط 43 27
سوهاج 43 28
قنا 44 29
الأقصر 44 29
أسوان 44 30
الوادي الجديد 45 27
أبوسمبل 43 29

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بالقاهرة أمطار رعدية درجات الحرارة المتوقعة

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