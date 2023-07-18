أجواء شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. والأرصاد: جميع دول البحر المتوسط متأثرة بالموجة

ليست القاهرة وحدها من تعيش درجات عالية وأجواء الطقس شديدة الحرارة والرطوبة، لكن أيضا هناك موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا أيضا.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا كسرت أمس حاجز ٤٠ درجة مئوية، ومن المتوقع المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة عليهم .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك ️يأتى تزامنا مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التى تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد ( القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء ) وأيضا بلاد المغرب العربى، ️لتصبح بذلك الدول المطلة على البحر المتوسط تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد يكون الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 35 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة.



وقالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة المسيطرة على أجواء الطقس في البلاد هذه الفترة تسمى ظاهرة القبة الحرارية، وهي امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح.

وتحتجز القبة الحرارية الهواء الساخن ذا الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض، تشبه الصوبة الزجاجية، لذلك تعمل القبة الحرارية على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة لزيادة سطوع أشعة الشمس.

