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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تحول مفاجئ في حالة الطقس، بعد أن استمرت درجات الحرارة في التراجع؛ بعدما سجلت نحو 44 درجة (المحسوسة) على القاهرة، قبل أيام، ضمن موجة حارة شديدة ضربت البلاد على مدار أسبوعين؛ نتيجة التغيرات المناخية وظاهرة النينو.

حالة الطقس على القاهرة

وعن حالة الطقس على القاهرة اليوم الخميس ، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما حذروا من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

شديد الحرارة

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4 ظواهر جوية 

وذكر خبراء الأرصاد أن هناك 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم، أنه من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذرت الهيئة من القيادة بسرعة في الشبورة.

أمطار رعدية 

كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية 

وأضاف خبراء الأرصاد في نشرة حالة الطقس، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم ، ضمن نشرة الأرصاد :

العظمى الصغرى
القاهرة 35 26
العاصمة الإدارية 36 26
6 أكتوبر 36 25
بنهــــا 35 25
دمنهور 34 24
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 35 25
دمياط 33 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 25
السويس 36 24
العريش 34 24
رفح 33 23
رأس سدر 39 27
نخل 39 20
كاترين 33 17
الطور 38 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 23
السلوم 33 23
سيوة 37 24
رأس غارب 38 29
الغردقة 39 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
الشلاتين 39 29
حلايب 36 30
أبو رماد 38 29
رأس حدربة 36 28
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 38 26
أسيوط 39 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 28
أسوان 44 26
الوادي الجديد 44 26
أبوسمبل 43 29

الأرصاد درجات الحرارة موجة حارة شديدة حالة الطقس بالقاهرة شديد الحرارة أمطار رعدية

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