الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد خلال الساعات القادمة، ارتفاعا مؤقتا وطفيفا في درجات الحرارة، بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية؛ لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 37 و38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعة، بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما زلنا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي؛ مما يزيد نسب الرطوبة ويعطينا إحساسا أكثر بارتفاع درجات الحرارة، مع مرور كتل هوائية شديدة الحرارة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تكوين شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، بالإضافة إلى فرص سقوط للأمطار في المناطق الجنوبية.