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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رمال وأتربة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

طقس
طقس

أكد محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والانذار المبكر  بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يمتاز بالاستقرار في حالة الطقس، ولا يوجد فيه أي ظواهر جوية.
 

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أمطار رعدية على 5 مناطق.. بيان مهم من الأرصاد

وأضاف مدير عام التنبؤات والانذار المبكر  بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الإثنين، أن هناك تراجعا في درجات الحرارة، وتصل إلى 34 درجة مع نهاية الأسبوع، متابعا أن هناك نشاطا للرياح يؤدي إلى اضطراب في حركة الشواطئ وتشهد ارتفاع في الأمواج من الأربعاء إلى السبت المقبل.
وتابع محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر  بهيئة الأرصاد الجوية، أن يجب مراعاة هذا الأمر لمن هم في الشواطئ حتى لا تحدث مشاكل، لافتا إلى أن مصر متأثرة بمنخفض مداري يضرب السودان حاليا.

 

حالة الطقس


وأوضح محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر  بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الأمر يسبب في وصول مصر سحب مصحوبة برياح، وتسقط أمطار رعدية ، ورمال والأتربة في حدود مصر مع السودان.

الأرصاد طقس الطقس درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

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