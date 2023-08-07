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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية على 5 مناطق.. بيان مهم من الأرصاد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية


أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتساقط الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة في 5 مناطق (حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادي الجديد).


وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 36 25
6 اكتوبر 36 25
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 26
وادى النطرون 36 25
كفر الشيخ 34 26
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 34 26
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 37 25
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 38 26
طابا 39 24
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 33 23
سيوة 35 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 40 30
حلايب 38 30
أبو رماد 40 29 
رأس حدربة 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 26
المنيا 39 26
أسيوط 40 26
سوهاج 43 28
قنا 44 28
الأقصر 45 27
أسوان 45 30
الوادى الجديد 45 27
أبوسمبل 44 31

الأرصاد هيئة الأرصاد الامطار 5 مناطق الظواهر الجوية

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