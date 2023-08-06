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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما أسباب سقوط الأمطار في الصيف؟.. الأرصاد توضح

صدى البلد

شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد، منذ أيام، سقوط الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا، وهو ما أدى إلى تساؤل الكثير من المواطنين: هل هذا طبيعي؟.

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، كيف يحدث هذا (سقوط أمطار) في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عاما بعد عام
ويرجع ذلك إلى الحزام المداري.

الحزام المداري

وأكملت هيئة الأرصاد أن الحزام المداري "هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي

وتابعت هيئة الأرصاد، في منشورها، أن تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي يؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية التي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا (منابع النيل).

وخلال هذا التوقيت من العام، الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار، لكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، لكن لا تتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.


تشهد حالة الطقس، اليوم الأحد، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتكون حالة الطقس اليوم، شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً علي مناطق من من جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل -أسوان - الوادي الجديد).

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

حالة الطقس غدا الاثنين

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الادارية 37 26
6 اكتوبر 37 26
بنهــــا 36 26
دمنهور 36 27
وادى النطرون 37 26
كفر الشيخ 35 27
المنصورة 35 26
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 36 27
طنطا 35 27
دمياط 33 26 
بورسعيد 33 26
الإسماعيلية 38 25
السويس 37 26
العريش 34 26
رفح 33 25
رأس سدر 40 26
نخل 39 19
كاترين 33 17
الطور 39 27
طابا 37 24
شرم الشيخ 42 30
الاسكندرية 32 25
العلمين الجديدة 32 25
مطروح 32 24
السلوم 33 25
سيوة 40 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 42 30
حلايب 39 30
أبو رماد 41 29 
رأس حدربة 38 28
الفيوم 39 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 27
أسيوط 42 27
سوهاج 42 28
قنا 43 29
الأقصر 44 29
أسوان 45 31
الوادى الجديد 44 27
أبوسمبل 44 29

 

سقوط الأمطار الأرصاد هيئة الأرصاد سقوط امطار الحزام المداري منخفض جوى

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