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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد لسكان عدة مناطق في مصر بسبب الحزام المداري

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، وسكان عدة مناطق من الحزام المداري الذي يضرب البلاد، مشيرة إلى أن الحزام المداري يؤدي بمنخفض جوي، وهو سبب الأمطار الرعدية التي تضرب جنوب البلاد.

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انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن انخفاض نسبة الرطوبة مستمر، ولدينا فرص سقوط أمطار فى شهر أغسطس، ومنها حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل،  بسبب الحزام المدارى والذى بدأ فى شمال السودان وسيؤثر علينا، ولن يؤثر على المناطق الشمالية فى مصر بشكل كبير.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحزام المداري يتسبب في تغير لون التراب إلى اللون الوردي مع نشاط الرياح، مستدركة أنه شهد انخفاضا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية الغد سيبدأ الانخفاض والعظمى بالقاهرة فى الظل 36 درجة مئوية وستنخفض بشكل تدريجي حتى يوم السبت المقبل وخاصة بالمحافظات الشمالية.
 

الحزام المداري 


وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أغلب المحافظات ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وسنشعر بنسب الرطوبة، ونشاط نسبى للرياح، يبدأ من اليوم حتى نهاية الأسبوع.


 


 

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