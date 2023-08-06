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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، سنشهد انخفاضا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وغدا سيبدأ الانخفاض والعظمى بالقاهرة فى الظل 36 درجة مئوية وستنخفض بشكل تدريجى حتى يوم السبت المقبل وخاصة بالمحافظات الشمالية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن أغلب المحافظات ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وسنشعر بنسب الرطوبة، ونشاط نسبى للرياح، يبدأ من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

تابعت منار غانم، أن الرطوبة مكملة معنا ولدينا فرص سقوط أمطار فى شهر أغسطس، ومنها حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين بسبب الحزام المدارى والذى بدأ فى شمال السودان وسيؤثر علينا، ولن يؤثر على المناطق الشمالية فى مصر بشكل كبير.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم نسب الرطوبة

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