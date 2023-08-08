35 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة واعتدال الأجواء وتحذر

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حدوث انخفاضات بسيطة بدرجات الحرارة ابتداءا من اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن يوم الأحد السابق كان ذروة الموجة الشديدة الحرارة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار"، أن الموجات شديدة الحرارة خلال شهر أغسطس لن يكون لها استمرارية طويلة مثل شهر يوليو، منوها إلى ان هذه الموجة لم تستمر أكثر من 48 ساعة.

وأوضح "شاهين"، أن بداية من اليوم الثلاثاء سيحدث انكسار و انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة يصل إلى 34 و 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و الصغرى ستصل إلى 25 درجة مئوية، و مع نهاية الأسبوع بأيام الخميس و الجمعة و السبت سيكون الطقس أفضل كثيرا، و عودة للمعدلات المناخية الطبيعية مرة أخرى.

تحذير برفع الراية الحمراء

ولفت، إلى أن شهر أغسطس لابد أن يتخلله بعض الموجات الحارة لكنها لن تكون مستمرة، محذرا المتواجدين على شواطئ الإسكندرية و المناطق الساحلية أنه بداية من يوم الأربعاء و حتي السبت سيتوجب رفع الراية الحمراء على هذه السواحل بسبب ارتفاع الأمواج خلال هذه الفترة.

