الأرصاد للمواطنين: انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.

وقال محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" بداية من الغد ستحدث انخفاضات طفيفة وتدريجية في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية ".

وأضاف محمود شاهين :" سوف نشعر بتحسن كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة وأمس كانت ذروة موجة ارتفاع درجات الحرارة ".

وتابع محمود شاهين :" موجات الطقس الحار في أغسطس لن تستمر طويلا وسوف تستمر أيام قليلة ".

وأكمل محمود شاهين :" مع نهاية الأسبوع سنعود إلى المعدلات الطبيعية في فصل الصيف"، مضيفا:" مازلنا في فصل الصيف وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة ".