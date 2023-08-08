18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

يبحث الكثير عن تفاصيل نشرة هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة الأيام الماضية، وصلت أمس الأول إلى 42 درجة على القاهرة للمحسوسة، ولكنها تسجل اليوم 35 درجة.

حالة الطقس على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس على القاهرة

الرطوبة

كما يسود اليوم بحسب هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وتسجل الرطوبة 80% على القاهرة اليوم، فيما تصل إلى 90% على السواحل الشمالية.

انخفاض الحرارة 18 درجة في هذه المحافظة

وتنخفض درجات الحرارة بقيمة 18 درجة ليلا على الوادي الجديد، إذ تسجل العظمى 45 والصغرى 27 درجة مئوية ، فيما تكون 35 درجة على القاهرة وتنخفض 10 درجات ليلا لتسجل 25 درجة فقط.

درجات الحرارة

درجات الحرارة

عواصف وأمطار رعدية

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتساقط الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

ارتفاع الموج

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 25

دمنهور 35 26

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 26

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 34 26

دمياط 32 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 37 25

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

كاترين 33 16

الطور 38 26

طابا 39 24

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 35 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 40 26

سوهاج 43 28

قنا 44 28

الأقصر 45 27

أسوان 45 30

الوادي الجديد 45 27

أبو سمبل 44 31