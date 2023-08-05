ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة طقس الغد، وقالت إن البلاد تشهد البلاد غدا الأحد 6 أغسطس ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة لتعاود درجات الحرارة في الانخفاض في اليوم التالي.

الظواهر الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد أن فرص الأمطار تظل قائمة على مناطق من أقصى الجنوب (حلايب - شلاتين - أبوسمبل- أسوان - بحيرة ناصر)، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة على المناطق سالفة الذكر.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الرطوبة هي السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، وإن فترات الليل تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب التواجد بالقرب من أماكن التهوية والتكيف مع هذه الموجات خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعًا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.