وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية ، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.

حالة الطقس على القاهرة

وتشهد البلاد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

الشبورة المائية

أما عن الظواهر الجوية، فكشفت الأرصاد عن تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فأعلنت الأرصاد أنها تكون فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر الأحمر والتي تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 37 26

6 اكتوبر 37 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 36 27

وادى النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 27

طنطا 35 27

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 32 25

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 32 24

السلوم 33 25

سيوة 40 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 42 30

حلايب 39 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 27

أسيوط 42 27

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 29