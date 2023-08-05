الأرصاد: موجة حر عنيفة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا ستشهد البلاد ارتفاعا شديدا ومؤقتا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية حتي محافظات شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري، وتسبب في ذلك امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي.
درجات الحرارة في القاهرة الكبري اليوم وغدا
وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الأخبار” المذاع على فضائية" dmc"، أن أرتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع العظمي اليوم في القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية في الظل، ولكن المحسوسة تصل لـ ٣٠ درجة مئوية، وغدا ستصل درجات الحرارة في الظل ٣٨ درجة مئوية والمحسوسة تصل ٤٢ درجة مئوية، حيث تشهد معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.
درجات الحرارة بجنوب الصعيد
وأعلنت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق جنوب الصعيد تصل فيها درجات الحرارة ل ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ درجة مئوية في فترات النهار.
وتابعت غانم، أن مناطق جنوب البلاد لديها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والتي تصل ألى رعدية أحيانا على بعص المناطق حلايب وشلاتين، ابو سمبل، أسوان، ومحافظة الوادي الجديد، ولكنها لا تؤثر على ممارسة الأعمال اليومية، مع وجود نشاط لرياح رعدية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يؤثر على أنخفاض الرؤية الأفقية.