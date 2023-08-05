الأرصاد: موجة حر عنيفة تضرب البلاد خلال 48 ساعة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا ستشهد البلاد ارتفاعا شديدا ومؤقتا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية حتي محافظات شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري، وتسبب في ذلك امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة في القاهرة الكبري اليوم وغدا

وأكدت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الأخبار” المذاع على فضائية" dmc"، أن أرتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع العظمي اليوم في القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية في الظل، ولكن المحسوسة تصل لـ ٣٠ درجة مئوية، وغدا ستصل درجات الحرارة في الظل ٣٨ درجة مئوية والمحسوسة تصل ٤٢ درجة مئوية، حيث تشهد معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.