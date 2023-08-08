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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

امطار رعدية
امطار رعدية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية من طقس اليوم حيث توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأبان المركز - بحسب صحيفة اخبار 24 السعودية - الي احتمالية استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة- جازان) تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز  إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ستسجل 44 درجة مئوية في الرياض، فيما تسجل 47 درجة بالدمام والأحساء، و45 درجة بمكة المكرمة و43 درجة بالمدينة المنورة وبريدة، بينما تسجل الحرارة في جدة 41 درجة وفي أبها 28 درجة وفي الطائف 35 درجة.

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