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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الإثنين، من رياح شديدة تتعرض لها منطقة عسير في المملكة العربية السعودية بدءا من الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر “تويتر”، أن “الرياح التي تتعرض لها المنطقة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كيلومترا في الساعة”.

وأضاف: “هذه الرياح الشديدة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتؤثر في العرين، بيشة، تثليث، طريب”.

وأمس، حذر المركز السعودي للأرصاد، من فرص استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان في المملكة العربية السعودية.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر “تويتر”، أن “الأمطار المتوقع يمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة ومكة المكرمة في المملكة”.

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وفي وقت سابق، ذكر المركز السعودي للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

السعودية المركز السعودي للأرصاد المملكة المملكة العربية السعودية

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