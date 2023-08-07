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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أرباح أرامكو السعودية 38% في الربع الثاني 2023

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

تراجعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الثاني بـ 37.89% على أساس سنوي إلى مستويات 112.8 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار، وذلك بما يتماشى مع التوقعات والتي كانت عند نحو 29.6 مليار دولار.

وحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، هبطت إيرادات الشركة بنحو 28% في الربع الثاني مقارنة بالربع المناظر من 2022 إلى 402.5 مليار ريال.

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وقالت الشركة في بيان إن تراجع الأرباح جاء بشكل رئيس من تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبالحديث عن أداء النصف الأول، فقد سجلت الشركة أرباح بـ 232.3 مليار ريال مقايل 329.67 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت توزبعات الأرباح الأساسية عن الربع الأول من العام 2023 نحو 73 مليار ريال وتم توزيعها في الربع الثاني من العام بزيادة قدرها 4%، وسيتم دفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من العام بنحو 73 مليار ريال في الربع الثالث من العام.

وتعتزم الشركة السعودية توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة 6 أرباح تبدأ من الربع الثالث من العام 2023، حيث يبلغ أول توزيع حوالي 37 مليار سعودي وذلك بناء على نتائج عام 2022 والنصف الأول من 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الإمدادات التي توفرها الشركة للعملاء لا تزال كافية على الرغم من التخفيضات الطوعية التي اتخذتها المملكة في الآون الأخيرة.

وأضاف الناصر أنه رغم التحديات الاقتصادية فإن الشركة ترى مؤشرات إيجابية على استمرار قوة الطلب العالمي وعلى أن الطلب من الصين سيواصل النمو.

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