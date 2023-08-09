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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على يد محمد كمال

بعد 2013.. ماهر فرغلي: الإخوان أحدثت نقلة كانت باباً من الجحيم على مصر|تفاصيل

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، تفاصيل النقلة التي حدثت على يد محمد كمال بتأسيس اللجان النوعية والتي كانت بمثابة باب من أبواب الجحيم الذي فتح على مصر بعد 2013، قائلاً: "إن النقلة الأولى التي أحدثتها جماعة الإخوان هي إعلانها عن ظهور الجناح العسكري التي ادعت إلغاءه". 

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وأضاف ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن النقلة الثانية التي أحدثتها جماعة الإخوان تتمثل في تحالفهم مع جماعات أخرى، ومن ثم الافراج عن قيادات كانت في السجون تم الإفراج عنها، وقيادات في منتهى الفظاعة تقف مع الإخوان، مثل محمد البلتاجي وعادل شحتو، لافتا إلى أن عادل شحتو كان له فيديو شهير وهو في ميدان التحرير، وهو الذي كان سيفجر جنازة الرئيس السادات، حيث تم تكليفه بتلغيم نفسه ويصبح انتحاريا ويدخل على جنازة الرئيس السادات، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتم تغيير مسار الجنازة ليتم القبض عليه، وأخذ حكما وخرج من السجن على أفغانستان وانضم للقاعدة وعاد مرة أخرى، ليقف في ميدان التحرير ويقول في الفيديو "أنا زعيم تنظيم الجهاد الحالي في مصر" ، ومن ثم قام بعمل عملية في كنيسة بالوراق في 2013،  ومن ثم تم القبض عليه والحكم عليه بـ 25 سنة، وهو حاليا في السجن.

وتابع: "رأينا وجوهاً كثيرة جدا تحالفت مع بعضها، هذا ما حدث في أعقاب أحداث 25 يناير 2011م، حيث هناك جماعات متناثرة لا تنتمي إلى تنظيم لكن لديها نفس هدف الوصول للحكم".

extra news الحركات الإسلامية الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد ماهر فرغلي محمود عزت

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