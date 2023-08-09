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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتقام من الكماليين.. ماهر فرغلي يكشف مفاجأة عن كواليس القبض على محمود عزت|فيديو

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إن مجموعة محمد كمال اتهمت مجموعة محمود عزت أنهم أبلغوا عن مكان الأول للتخلص منه لقيادة الجماعة، وهذا ليس بعيدًا عنهم.

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وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكماليين انتقموا من محمود عزت فأبلغوا عنه، وأصبحت الأمور في الجماعة بين تيارين، الأول يرى أن العنف منهج مسلح وتريد أن تقود الجماعة، والأخرى شكلت لجنة إدارية جديدة.

 

وتابع: يأتي رئيس طلاب الإخوان عبد الله عزت ويكتب مقالاً مهماً جدًا عن "طلاب الإخوان بالسودان ويسقط الكفيل"، ثم يكتب مقالاً آخر بعنوان "أزمة الإخوان في الوسط"، ثم يظهر همام محمد عطية من العراق وهو من أجناد مصر، وبدأ في عمل تفجيرات عن بُعد، وتم التوصل له وقتله.

 

وأوضح باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، أن "عرب شركس" كانت من أخطر التنظيمات، بالإضافة إلى تفجيرات منها أجناد مصر، وبيت المقدس، والفرقان، وغيرها.

إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز جماعة الإخوان فضائية اكسترا نيوز ماهر فرغلي محمود عزت

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