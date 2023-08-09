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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماهر فرغلي: الجناح العسكري داخل جماعة الإخوان عاد بقوة بعد 2011 |فيديو

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الجناح العسكري للنظام الخاص داخل الإخوان لم يتم إلغاؤه كما ادعت الجماعة، لافتاً إلى أن الجناح العسكري للجماعة الإرهابية عاد بقوة بعد أحداث 2011.

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وأضاف ماهر فرغلي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن حلمي عبدالمجيد المرشد السري لجماعة الإخوان في عهد عمر التلمساني، والذي جاء لبناء التنظيم السري والتنظيم الموازي، لافتاً إلى  أن جماعة الإخوان دائماً لها تنظيمان، هما التنظيم العلني والتنظيم الموازي، فالتنظيم الموازي كان بقيادة حلمي عبدالمجيد، وكان رجلاً معروفاً جدًا، وكان مهندسًا كبيرًا وله نشاطات في الدول العربية، وقد جاء لبناء التنظيم.

وتابع ماهر فرغلي: " نفاجأ بعد ذلك بقضية التمكين "سلسبيل" قبل العرض العسكري  الخاص بالأزهر، ثم جاءت مرحلة ما بعد أحداث 2011 ليخرج الجناح العسكري من جديد".

extra news الإخوان الإرهابية أحداث 2011 الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد ماهر فرغلي

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