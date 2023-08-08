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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: كتابات رفاعي سرور أنتجت 26 جماعة إرهابية بعد 2011

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إنّ الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل يكره الجيش، لأن القوات المسلحة والشرطة تحميان العمود الفقري للدولة، كما أنهما حائط الصد ضد الفوضى.

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وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن كتابات الإرهابي رفاعي سرور أنتجت 26 جماعة إرهابية بعد أحداث 25 يناير 2011.

إلى ذلك، تحدث الباحث عن بعض التغيرات في أعقاب أحداث يناير 2011، موضحًا: "كشفنا الإخوان وفوجئنا بها تخرج بالجناح العسكري من جديد بعد أن زعمت أنها ألغت الجناح العسكري، ولكن ما حدث هو أن الجماعة لم تلغِ التنظيم المسلح الخاص".

وواصل: "أعاد الهضيبي تشكيل الجناح العسكري بعد اغتيال حسن البنا وكان على رأسه سيد فايز، لكن السندي اغتاله بعلبة حلاوة، فقد كان يزعم فايز وأحمد كمال إنهما يعذبان في السجون، مع أنهما كانا يلعبان الكرة ويصليان مع بعض، كما ان مصطفى مشهور كان يقرأ في المكتبة".

25 يناير 2011 أحداث 2011 الإخوان الإرهابية الجماعة الإسلامية الجماعات المتطرفة الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد حازم صلاح ابو اسماعيل

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