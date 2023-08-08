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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ماهر فرغلي: شكري مصطفى كان يعتقد أنه المهدي وأوصى أتباعه بمراجعة أفكارهم

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إن شكري مصطفى، كان يعتقد أنه المهدي، و أوصى قبل إعدامه بأن تراجع جماعة التكفير والهجرة نفسها قائلًا :“راجعوا ما أنتم عليه”.

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ماهر فرغلي: الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية تقاتلا على مصادر التمويل.. وشكري مصطفى كان يعاني من عقد نفسية واجتماعية كثيرة

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ماهر فرغلي يكشف تفاصيل صادمة في حياة شكري مصطفى: والده تزوج من راقصة

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه بعد هذه المراجعات تفككت جماعته إلى أكثر من جماعة وتنظيم مثل التوقف والتباين، والشكريين، بينما انبثق عن التوقف والتباين أكثر من تنظيم مثل الناجون من النار والشوقيين.

وتابع، أن هذه الجماعات اختلفت في درجات التكفير وكان التنازع على الفكرة نفسها، مشيرًا إلى أن المهندس الزراعي شوقي الشيخ، هو من أسس تنظيم الشوقيين دون تحريض من أي شخص وكان أغلب أتباعه من الأميين والصيادين في الفيوم، ولكن جماعته تمددت بشكل غريب جدًا حتى إنهم تزوجوا من بعض.

 

وأكد أن الأمن تصدى لهذا التمدد، فقد قتلت جماعة الشوقيين ضابطا يدعى أحمد علاء وكان ابنه طفلا صغيرا موجودا في السيارة، وقتلوا مهندسين زراعيين اثنين بسبب اعتقادها بأنهما تابعان لرجال الشرطة، وقامت بدفنهما في باطن الترعةوكانت المياه تجري فوق حتى لا يكتشف أحد ما حدث، بعدما تأكدت الجماعة من أن الضحيتين لم تكونا تابعتين للشرطة، ولكن جرى اكتشاف الجثتين وحقق في الأمر وحاصر الأمن القرية، وكانت جماعة الشوقيين قد جهزت السلاح وصعدت أعلى النخيل وضربت قوات الأمن التي سيطرت على الموقف، وعندها حدثت اشتباكات قرية كحك".

الإخوان الإرهابية إكسترا نيوز التكفير والهجرة الجماعات المتطرفة الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد فضائية اكسترا نيوز

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