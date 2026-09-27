جمال شعبان يُحذِّر من الإفراط في تناول مُكملات الماغنيسيوم دون إشراف طبي .. لهذا السبب

حذّر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من الإفراط في تناول مُكملات الماغنيسيوم دون إشراف طبي، مؤكدًا أن الجرعة الزائدة من الماغنيسيوم، وكذلك اختلال مستويات البوتاسيوم والكالسيوم، قد يؤثر في كهرباء القلب وانتظام ضرباته، رغم أهمية هذه العناصر في عمل القلب والعضلات والمخ.

وقال “شعبان”، خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، إن الماغنيسيوم من أملاح الدم المهمة التي ترتبط بانتظام النشاط الكهربائي للقلب والعضلات والمخ، كما ترتبط بالحالة المزاجية وجودة النوم، موضحًا أن تناوله بجرعات بسيطة ومحددة قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين لا توجد لديهم موانع صحية.

وأوضح أن الماغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم تعمل معًا في إطار توازن دقيق داخل الجسم، مشيرًا إلى أن انخفاض أو ارتفاع أي منها عن المستويات الطبيعية قد يسبب مضاعفات صحية، خاصة فيما يتعلق بكهرباء القلب وانتظام ضرباته.

ولفت إلى أن نقص الماغنيسيوم قد يؤثر في كهرباء القلب، مشيرًا إلى إمكانية حدوث اضطراب في الموجات الكهربائية وتسارع ضربات القلب، إلى جانب التقلصات العضلية وبعض الأعراض الأخرى، فيما قد يؤدي الارتفاع الشديد في مستويات الماغنيسيوم أو الكالسيوم أو البوتاسيوم إلى إبطاء نشاط القلب وانخفاض ضغط الدم والإغماء.

