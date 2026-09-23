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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان يحذر من السمنة: زيادة الوزن تهدد القلب وتراكم الدهون بالبطن خطر

جمال شعبان
جمال شعبان

لم تعد السمنة مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر أو الوزن الزائد، بل أصبحت من العوامل المرتبطة بالعديد من المشكلات الصحية، خاصة مع استمرار قلة الحركة وانتشار أنماط الحياة التي تعتمد على الخمول والجلوس لفترات طويلة.

وحذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر زيادة الوزن والسمنة على صحة الإنسان، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الوزن الصحي وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة، خاصة رياضة المشي.

 السمنة تؤثر على صحة القلب

 

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، إن السمنة لا تقل خطورة عن العديد من الأمراض الخطيرة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالوزن وممارسة الرياضة بصورة منتظمة.

وأوضح أن زيادة الوزن تسبب العديد من المشكلات الصحية، خاصة أمراض القلب، كما يمكن أن تؤثر سلبًا على مختلف أعضاء الجسم.

وأشار إلى أن زيادة الوزن تمثل عبئًا على القلب، وقد ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية، موضحًا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يكونون أكثر عرضة لمشكلات القلب.

السمنة والأمراض المزمنة

 

ولفت شعبان إلى أن زيادة الوزن قد ترتبط بالإصابة بمرض السكري، وبعض أنواع السرطان، فضلًا عن إمكانية حدوث اضطرابات في كهرباء القلب.

كما أشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على ضرورة الحفاظ على الوزن الصحي، واتباع نمط حياة يتضمن النشاط البدني، للمساعدة في الحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.

قلة الحركة خطر على الصحة

 

وسلط الدكتور جمال شعبان الضوء على أهمية الحركة اليومية وممارسة رياضة المشي، مؤكدًا أن النشاط البدني من السلوكيات المهمة للحفاظ على صحة الجسم.

وأشار إلى أن الحياة التي يغلب عليها الخمول وقلة الحركة من الأمور التي ينبغي التعامل معها بجدية، مؤكدًا حاجة الإنسان إلى ممارسة نشاط بدني بصورة مستمرة.

سمنة البطن ودهون الجسم

 

كما تحدث شعبان عن سمنة البطن، مشيرًا إلى أنها من الأمور التي قد تشكل خطرًا على الصحة، وفقًا لما أشارت إليه العديد من الأبحاث.

وأوضح أن تراكم الدهون في منطقة البطن قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري من النوع الثاني، وهو ما يجعل الاهتمام بالوزن وتجنب زيادة الدهون في منطقة البطن أمرًا مهمًا للحفاظ على الصحة.

تحرك كل يوم

 

وفي ختام حديثه، وجه الدكتور جمال شعبان رسالة واضحة بشأن أهمية النشاط البدني، مؤكدًا أن كل شخص عليه أن يتحرك بصورة يومية أو يمارس رياضة المشي.

وشدد على أن جعل الحركة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي يساعد على الحفاظ على صحة الجسم، داعيًا إلى عدم الاستسلام للخمول وقلة النشاط، والاهتمام بالحركة باعتبارها أحد العوامل المهمة لنمط حياة صحي.

السمنة جمال شعبان القلب الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي

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