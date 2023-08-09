ماهر فرغلي: «الإخوان» تحالفت مع الجماعات الإرهابية بعد أحداث 2011 .. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تحالفت مع الجماعات الإرهابية الأخرى بعد أحداث يناير 2011، كما تم الإفراج عن قيادات إرهابية كانوا مسجونين، فقد تعاون الإرهابي محمد البلتاجي وعادل شحتو الذي كان سيفجر جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولكن جرى تغيير مسار الجنازة.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "بعدها ألقي القبض على «شحتو» ، وحكم عليه بالسجن ثم سافر إلى أفغانستان وانضم إلى تنظيم القاعدة، ثم عاد إلى مصر بعد أحداث يناير 2011، ثم نفذ عملية ضد كنيسة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتم القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 25 سنة".

وتابع الباحث: "هناك مجموعات وأشكال وأجيال مختلفة من تلك الجماعات ظهرت بعد أحداث يناير 2011، فهناك حازمون وأولتراس الأندية الرياضية بعدما جرى اختراقها من أجل تصوير الجماهير والعنف الجماهيري الممنهج لإحداث الفوضى، والمجموعة الثانية لا تنتمي إلى جماعات او تنظيمات ولكن لديها نفس الاسم ولها هدف مشترك، وهناك جماعات بعينها امتداد لتنظيمات جهادية سابقة، مثل أنصار بيت المقدس وهي امتداد لجماعة التوحيد والجهاد لخالد مساعد وهي أول جماعة جرى الإعلان عنها في سيناء".