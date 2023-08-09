ماهر فرغلي: الجماعات الإرهابية أخرت مصر كثيرًا.. وكانت "سبب عدم الازدهار والتقدم الاقتصادي"|فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إنّ تجربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تنتهج العنف هي رحلة الدم والإرهاب، رحلة مريرة ولا طائل من ورائها، لافتًا إلى أن هذه التنظيمات وقعت في أخطاء منهجية خطيرة جدا.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "من الأخطاء أن هذه التنظيمات لا تعتبر نفسها جزءًا من الدولة، والخلط وهناك الدعوة والسياسة، فهل هذه الجماعات تريد الدعوة أم السياسة؟ وبخاصة أنها تخلط بينهما".

وتابع الباحث، أن الاستعلاء الشعوري على المجتمع من أخطاء هذه الجماعات، فهي تشعر بأنها أفضل من المجتمع وأعلى منه، كما أنها تؤمن بأن الكفر بالطواغيت جزء من شهادة لا إله إلا الله.

وواصل ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة: "هذه الجماعات أخّرت مصر كثيرا، وهي سبب عدم الازدهار والتقدم الحضاري".