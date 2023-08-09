ماهر فرغلي يكشف كيف خطط حازم أبو إسماعيل وجماعته لاعتلاء السلطة |فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إن تيار رفاعي سرور كان يسعى إلى الثورة الشعبية المسلحة، وبالمثل أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل أي تثوير الشعب المصري، ولكن بطابع إسلامي، مشيرًا إلى أن الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل التقط هذه الفكرة منه، وانبثقت منها حركة حازمون.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حركة حازمون كانت إلى تثوير الشعب المصري في كل مكان وإحداث صدام مع القوات المسلحة، بما يصل إلى الفوضى حتى تتمكن حركة حازمون من اعتلاء السلطة.

وتابع، أن الفكرة التي نفذها تنظيم القاعدة وأبو بكر ناجي في كتابه إدارة التوحش، من حيث صنع الفوضى والسيطرة على الفوضى وإدارتها، وهذه الأفكار تتناسب مع فكرة الفوضى الخلاقة لكوندليزا رايس، ثم جاء أبو مصعب السوري بفقه المقاومة الإسلامية، حيث كتب كتابا قوامه 1000 صفحة تناولت كيفية تدشين جماعات دون تسمية، بحيث تحدث الفوضى ويتم السيطرة على الدولة وإعلان قيام ما يسمى بالدولة الإسلامية.