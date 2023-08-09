ماهر فرغلي: الشوقيون كفَّروا الشيخ المنشاوي وقرّاء مصر وكانوا لا يصلون بالمساجد|فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن شوقي الشيخ مؤسس جماعة الشوقيين كفر القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، فقد تشاجر مع مالك محل كان يشغل القرآن بصوته، حيث كان يُكفّر كل قرّاء القرآن في مصر مثل المنشاوي والشيخ عبدالباسط بدعوى أنهم "أتباع للطاغوت".

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل مساجد الدولة المصرية عند جماعة الشوقيين وغيرها من الجماعات المتطرفة كانت مساجد ضرار، لذلك لم يكن يصلي أفرادها خلف الشيوخ في المساجد، وكانوا يصلون في البيوت، وكانوا يعلمون أبناءهم بأنفسهم، وكانوا يسكنون في سكن واحد، على أن تفصل ستائر بين الأزواج، وإن ترك أحد الجماعة يُكفَّر وتزوّج زوجته لأي من أعضاء الجماعة الزواج دون عدة.

وتابع، أن مالك المحل رفض طلب شوقي الشيخ وأصر على تشغيل القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي، وهو ما أدى إلى نشوب مشاجرة عنيفة انتهت بقتل نجل صاحب المحل مشيرًا إلى أن أحد أعضاء الجماعة خطب سيدة واختلف معها فعرض شوقي الشيخ التدخل للصلح بينهما وعندما رآها أعجب بها وتزوجها هو.

وأكمل أن شوقي الشيخ لم يكن مؤهلا خلقيًا أو جسديًا لقيادة أي جماعة ، وأغلبهم أميون، وسألت أحدهم وكان في الصف الثالث الجامعي وقلت له ما حكم الإسلام في شخصي، قال لي إني محترم، أي أنه كان يراه كافرًا ولم يشأ أن يقولها أمامه لأنه كان يحترمه فالشوقيون كفروا طوب الأرض.