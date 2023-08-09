مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اليوم

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 أغسطس الجاري لنظر 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

مرتضى منصور والخطيب

يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضي بجلسة 12-4-202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضي برفض الدعوى بجلسة 19-4-2023.

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وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت يوم 30 يوليو 2023، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة؛ بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 13 أغسطس للاطلاع.