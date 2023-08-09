عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اليوم

صدى البلد

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 أغسطس الجاري لنظر 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

مرتضى منصور والخطيب

يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضي بجلسة 12-4-202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف  جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضي برفض الدعوى بجلسة 19-4-2023.

مرتضى منصور: ركلة الجزاء غيرت سير اللقاء.. ونطالب بإلغاء الهدف أو إعادة المباراة
مرتضى منصور لـ القاهرة 24: مجاليش نوم حتى وصول البطاقة الدولية لـ يوسف أوباما
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت يوم  30 يوليو 2023، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة؛ بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 13 أغسطس للاطلاع.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

شوبير: 4 عروض لضم نجم الأهلي | تفاصيل

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

3 أندية تتنافس على ضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الدواجن .. كم يصل سعر الكيلو للمستهلك اليوم

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس النيجر المحتجز

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تسريب أهم ميزة في آيفون iPhone 15 الجديد .. والسعر مفاجأة

سرها عجيب في جلب الرزق .. أزهري ينصح بتكرار هذه الآية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

بـ كاش مايوه .. زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالتها |شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ