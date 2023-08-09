فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار عاجل من النادي الأهلي، تجاه لاعبي الفريق الأول، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “اللاعبون كانوا مبسوطين بعد قرار كولر بإعطائهم إجازة طويلة، ولكن قرار الأهلي أربك حساباتهم”.

وتابع: “الأهلي قال للاعبين ارجعوا لعمل مقابلات شخصية بسفارة النمسا الأربعاء والخميس، تمهيدًا للسفر إلى معسكر الإعداد”.

معسكر الأهلي في النمسا

واختتم: “معسكر الأهلي مقرر إقامته في النمسا في الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل، والأهلي يحاول أن يتفق على مباراة ودية في نهاية المعسكر، صلاح محسن في حالة تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي هتبقى القصة صعبة شوية، ولكن بعد عدم تعاقد النادي مع مهاجم أجنبي حتى هذه اللحظة، أبلغوا اللاعب أن يذهب للحصول على التأشيرة”.