على غرار تصريحات زيلينسكي.. أمريكا تكشف مفاجأة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي أن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا "لا يتقدم بالسرعة المتوقعة".

وأضاف كيربي، خلال لقاء مع شبكة “سي إن إن”، أن الأوكرانيين بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قالوا إنهم لن يقطعوا مسافة بعيدة أو بالسرعة التي يريدها.

وتابع قوله: "هم يحرزون تقدمًا لكنه تدريجي وبطيء ولا يخلو من الصعوبات، لكنهم يواصلون المحاولة، هناك قتال نشط على طول تلك الجبهة، وهم يحاولون بالتأكيد المضي قدمًا، إلى أي مدى سيصلون، وأين سيكون ذلك، وما هو نوع الاختراق الذي يمكنهم تحقيقه؟ لا أعتقد أن أي شخص يمكنه أن يقول الآن".

وفيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، قال جون كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الموارد العسكرية إلى كييف، بما في ذلك معدات إزالة الألغام والذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم المضاد "لم يكن سهلا و ربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض".

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو نشره مكتبه، الثلاثاء، وذلك خلال تصريحات مع وسائل الإعلام من أمريكا اللاتينية: "من الصعب للغاية أن تقاتل لمدة طويلة - وهذا أمر واضح، كل هذا صعب للغاية عندما تفتقر إلى هذه المعدات أو تلك، أعلم أن الأمر صعب علينا لكنني أعلم بالتأكيد أن الأمر أكثر صعوبة على الروس".