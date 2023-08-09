كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود 3 أندية ترغب في التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط فريق الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: “عدد كبير جدًا من الأندية داخليًا وخارجيًا بيتنافسوا على ضم القندوسي من الأهلي”.

وتابع: “رأي الشخصي لاعب كويس جدًا والسنة الأولى في الاحتراف بتبقى دائمًا صعبة مثلما ما حصل مع عدة لاعبين أبرزهم فلافيو”.

3 أندية تتنافس على ضم نجم الأهلي

واختتم: “القندوسي السنة اللي جاية هيبقى مستواه السنة اللي جاية اد مستواه مع الأهلي 10 مرات، لكن الوداد المغربي والكويت الكويتي وسيراميكا كليوباترا يرغبون في التعاقد مع اللاعب، والأخير يتمتع بعلاقة ممتازة مع الأهلي”.