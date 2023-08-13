الأرصاد: الطقس جميل وسماء القاهرة تتزين بالسحب المنخفضة

عرضت قناة الأولي المصرية، تقريرا ببرنامج التاسعة حول أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، إلي مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، موضحا أن سرعة الرياح تصل لـ 35 كم/ ساعة.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن سماء القاهرة وشمال البلاد تتزين ببعض السحب المنخفضة التي تضفي جمالا لهذا الطقس الجميل.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يشهد فرص أمطار ضعيفة على بعض المناطق من جنوب سيناء، يقابلها نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون الطقس غدا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.