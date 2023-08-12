أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء أكثر من رائعة على شمال البلاد، حيث تنشط الرياح التي تعمل على تشتت وتقليل نسب الرطوبة السطحية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن سماء القاهرة وشمال البلاد تتزين ببعض السحب المنخفضة التي تضفي جمالا لهذا الطقس الجميل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا يشهد فرص أمطار ضعيفة على بعض المناطق من جنوب سيناء، يقابلها نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

ويكون الطقس غدا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والمحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والمحسوسة 43 درجة