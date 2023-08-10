15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

يبحث الكثير يوميا عن حالة الطقس ونشرة هيئة الأرصاد الجوية الخاصة درجات الحرارة يوميا ، وذلك بعد أن شهدت البلاد ساعا من اللهيب خلال الأيام الماضية، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض عن معدلاتها الطبيعية على القاهرة والمحافظات.

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حالة الطقس على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على القاهرة ، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على كافة الانحاء .

15 درجة مئوية

وتشهد درجات الحرارة بحسب هيئة الأرصاد الجوية، تراجعا ملحوظا ليلا مقارنة بساعات النهار ، حيث يكون الفارق بين العظمى نهارا والصغرى ليلا على الوادي الجديد 15 درجة دفعة واحدة إن تكون العظمى 45 درجة و30 درجة ليلا ، فيما تسجل الحرارة على القاهرة نهارا 33 بعد أن كانت 44 قبل أيام ، والصغرى 25 درجة فقط.

الأرصاد

الظواهر الجوية

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد في بيانها.

أما عن حالة البحر المتوسط فكشفت الأرصاد أنها تكون تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الادارية 34 25

6 اكتوبر 34 25

بنهــــا 33 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 40 26

نخل 38 17

كاترين 33 16

الطور 36 24

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 25

السلوم 32 24

سيوة 36 23

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 40 30

شلاتين 40 31

حلايب 37 30

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 23

أسيوط 39 25

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 29

أسوان 43 29

الوادى الجديد 45 30

أبوسمبل 43 30

