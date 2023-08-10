عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير يوميا عن حالة الطقس ونشرة هيئة الأرصاد الجوية الخاصة درجات الحرارة يوميا ، وذلك بعد أن شهدت البلاد ساعا من اللهيب خلال الأيام الماضية، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض عن معدلاتها الطبيعية على القاهرة والمحافظات.

لا تنسى :

ارتفاع الأمواج| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق

الأرصاد: استقرار الطقس لنهاية الأسبوع واحذروا البحر في هذا التوقيت

6 درجات مرة واحدة|الأرصاد تزف مفاجأة بشأن طقس الـ 72 ساعة القادمة

تسجل 30 درجة| الأرصاد تزف بشرى سارة لحالة الطقس الأيام القادمة

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس على القاهرة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على القاهرة ، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن تكون حالة الطقس اليوم  الخميس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ليلا على كافة الانحاء .

15 درجة مئوية 

وتشهد درجات الحرارة بحسب هيئة الأرصاد الجوية،  تراجعا ملحوظا ليلا مقارنة بساعات النهار ، حيث يكون الفارق بين العظمى نهارا والصغرى ليلا على الوادي الجديد 15 درجة دفعة واحدة إن تكون العظمى 45 درجة و30 درجة ليلا ، فيما تسجل الحرارة على القاهرة نهارا 33 بعد أن كانت 44 قبل أيام ، والصغرى 25 درجة فقط.

الأرصاد 

الظواهر الجوية 

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد في بيانها.

أما عن حالة البحر المتوسط فكشفت الأرصاد أنها تكون  تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 34 25
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 25
السلوم 32 24
سيوة 36 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 40 30
شلاتين 40 31
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 37 23
أسيوط 39 25
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 45 30
أبوسمبل 43 30
 

الأرصاد الظواهر الجوية حالة الطقس اليوم شديد الحرارة حالة الطقس القاهرة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

بعد صور المايوه.. 10 إطلالات آثارت ضجة لأبنة عمرو دياب| شاهد

موضوعات متعلقة

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

35 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة واعتدال الأجواء وتحذر

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية والدواجن.. مفاجأة بشان انتقال صلاح للدوري السعودي.. فيديو

رمال وأتربة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

أمطار رعدية على 5 مناطق.. بيان مهم من الأرصاد

ترشيحاتنا

الطريقة الصحيحة للاستغفار.. احرص عليها يوميا تغفر ذنوبك وتفرج همك

الإعدام شنقا.. مفاجأة تنتظر قاتل عائلته بالهرم

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية

النيابة العامة تكشف أقوال جارة المتهم بقتل زوجته وابنته

تسريبات تكشف مفاجآت عن الهاتف الأفضل في العالم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

الهضبة عجز ولا إيه؟| كرش عمرو دياب يثير الجدل عبر التواصل الاجتماعي

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ