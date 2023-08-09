6 درجات مرة واحدة|الأرصاد تزف مفاجأة بشأن طقس الـ 72 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت"غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع عبر فضائية “المصرية”، إن درجات الحرارة بدأت في التحسن منذ مساء أمس الثلاثاء ذلك مع وجود نشاط نسبي في الرياح ساعد على تلطيف الأجواء؛ ولكن مازالت البلاد في فصل الصيف وهذا يعني الاستمرار وجود نسب رطوبة في الجو.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف، لافتة إلى أن عامل الرطوبة يساعد على زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.



طقس الـ 72 ساعة القادمة



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 6 درجات مقارنة بالقيم التي سجلتها في بداية الأسبوع، ومتوقع استمرار التحسن في الأجواء على مدار الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل.



وأوضحت أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل مابين الـ 30 والـ 31 درجة مئوية على السواحل الشمالية، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء.