ارتفاع الأمواج| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا نسبيا في الرياح يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين الـ 1.5 والـ 2.5 متر في العلمين والإسكندرية ومطروح وبلطيم ومستمر حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة: "نتوخى الحذر وعدم التعمق بشكل كبير في البحر المتوسط".

وأضافت “غانم”، في تصريحات متلفزة، أن درجات الحرارة بدأت في التحسن منذ مساء أمس، الثلاثاء، مع وجود نشاط نسبي في الرياح ساعد على تلطيف الأجواء؛ ولكن ما زالت البلاد في فصل الصيف، وهذا يعني استمرار وجود نسب رطوبة في الجو.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 6 درجات مقارنة بالقيم التي سجلتها في بداية الأسبوع، ومتوقع استمرار التحسن في الأجواء على مدار الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل ما بين الـ 30 والـ 31 درجة مئوية على السواحل الشمالية، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح، والذي يعمل على تلطيف الأجواء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 25

الإسكندرية 32 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 41 -28

أسوان 46 - 31

سوهاج 42 - 26

المنيا 39- 25

