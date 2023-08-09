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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: استقرار الطقس لنهاية الأسبوع واحذروا البحر في هذا التوقيت

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس على البلاد، استمرار الاستقرار في درجات الحرارة مع التحسن الملوس حتى نهاية الاسبوع الجاري، حيث تظل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 24 لـ 36 درجة محسوسة، وعلى الصعيد ما بين 41 لـ 45 درجة محسوسة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتظل فرص الأمطار موجوة خلال الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق أقصى جنوب البلاد ( حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبوسمبل ) على فترات متقطعة قد تكون رعدية أحيانا.

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ويظل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة موجودة على مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق أقصى جنوب البلاد أيضا.

واعتبارا من الطقس غدا الخميس، يمتد نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط، حيث مناطق مطروح والعلمين والاسكندرية وبلطيم ودمياط، تصل سرعتها إلى 50كم/س وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

درجات الحرارة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس لنهاية الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة تكون 36 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 33 درجة
جنوب سيناء 39 للعظمى والمحسوسة 42 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 46 درجة

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