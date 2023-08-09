درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد”، تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس خلال الأيام المقبلة فهي من أبرز ما يبحث عنه الملايين من المصريين يوميًا بالتزامن مع الموجات شديدة الحرارة التي ضربت البلاد خلال الفترة السابقة، وارتفاع نسب الرطوبة إلى مستويات قياسية ترفع من درجات الحرارة المحسوسة.



وكشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تسجل السواحل الشمالية 31 درجة مئوية، شمال الصعيد 37 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تكون درجة العظمى في الظل 44-45 درجة مئوية، بينما تكون الرطوبة نحو 80-85 % على القاهرة، وتصل إلى 95 % على السواحل الشمالية.

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