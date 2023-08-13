بشرى للمواطنين| الأرصاد تؤكد: أجواء ممتعة حتى نهاية الأسبوع الجاري

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة .

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح تصل لـ 35 كم/ ساعة.

حالة الطقس

وواصل: "توقعات بالطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع الحالي عل الأقل ودرجات الحرارة.. الأجواء الممتعة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وارتفاعات الأمواج بالبحرين الأبيض والمتوسط لن تتجاوز المترين في أسوأ الأحوال، بما يسمح بممارسة كافة الأعمال الطبيعية من الصيد وخلافه".