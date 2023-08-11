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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحسن مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع مزيد من التحسن في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة 11أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفق توقعات هيئة الأرصاد .

حالة البحرين

وعن حالة البحرالمتوسطن توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الادارية 34 24
6 اكتوبر 34 23
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 33 23
دمياط 30 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 30 24
رفح 30 24
رأس سدر 40 25
نخل 38 20
كاترين 33 17
الطور 36 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 38 29
الاسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 23
السلوم 32 24
سيوة 36 23
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 28
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 40 28
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30 
رأس حدربة 37 28
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 26
أسوان 41 28
الوادى الجديد 40 27
أبوسمبل 41 28

الأرصاد هيئة الأرصاد الاحوال الجوية درجات الحرارة تحسن نسبي

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