عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض جوي.. الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار تحسن الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن هذا التحسن ناتج  بسبب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: "هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، كما يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادا لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نلاحظها بشكل أكبر في فترة الصباح، حيث تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير".

وأكدت، أن المنخفض الجوي يساعد على انخفاض درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

خلاف حاد في الأهلي.. نجل سيد معوض يثير أزمة| وجدّه يرفض رحيله

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة 2023

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الكليات 2023.. الطب بين 91.5% و92% والأسنان 91% والصيدلة 89.5%

رسميا التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للطلاب عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

هل يظهر متحور كورونا الجديد EG.5 فى مصر؟.. برلمانى يكشف طرق مواجهته

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

استولى على 6 ملايين جنيه.. طبيب و9 آخرين ضحايا مستريح سوهاج| تفاصيل

للمصريين في الخارج.. شروط وقيمة وثيقة معاش بكرة بالدولار.. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

عندها 75 عاما.. نيللي في آخر ظهور لها تشعل السوشيال ميديا

بفستان مبهج.. بشرى تستعرض أناقتها على البحر

علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

فيديو

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ