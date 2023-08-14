منخفض جوي.. الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار تحسن الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن هذا التحسن ناتج بسبب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: "هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، كما يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادا لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نلاحظها بشكل أكبر في فترة الصباح، حيث تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير".

وأكدت، أن المنخفض الجوي يساعد على انخفاض درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.

