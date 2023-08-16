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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية.. بيان عاجل من الأرصاد

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن مدينة سانت كاترين مازالت تتأثر بسحب رعدية مصحوبة بأمطار لليوم الثالث على التوالي.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان، اليوم الأربعاء، عبر صفتها الرسمية على مقع فيسبوك "لليوم الثالث على التوالي وسانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان مختصر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استمرار تكاثر السحب على مرتفعات سانت كاترين.


وقالت الأرصاد: "لليوم الثاني على التوالي استمرار تكاثر السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن هذه الأجواء مستمرة اليوم الأربعاء.

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