أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الساعات الصباحية، موضحة أن هذه الشبورة تختفي مع ظهور الشمس، وتحديدا في السابعة صباحًا، ولكن على السائقين توخي الحذر، أثناء السير في الصباح الباكر.



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وإن استقرار الأحوال الجوية مستمر، ودرجات الحرارة تتراوح بين الـ 33 و34 درجة.



وأضافت أن مناطق جنوب سيناء وحلايب وشلاتين، و البحر الأحمر، و المحافظات الحدودية، وخلال الأيام المقبلة ستصل الأمطار لـ سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن القاهرة لن يكون بها أمطار، وأن الرطوبة مستمرة، وأن المواطنين يشعرون أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها من هيئة الأرصاد الجوية.



