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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .


وتهطل أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين، وفق بيان الأرصاد.

وقالت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحرالأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

 


وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 25
نخل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 35 22
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 29
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 39 30
حلايب 34 29
أبو رماد 35 29 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 40 25
قنا 42 27
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 39 28

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية حالة البحرين

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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

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