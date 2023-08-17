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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أقل من المعدلات الطبيعية.. تحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا نشعر بتحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع خاصة في المحافظات الشمالية، ودرجات الحرارة كانت اقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

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‏وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت 33 درجة مئوية والمتوقع خلال الأيام القادمة أن تستمر هذه الدرجة أو ترتفع درجة واحدة، مؤكدة أن على مدار الأيام القادمة لا يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ومتوسط درجات الحرارة ما بين 34 إلى 33 درجة.

درجات الحرارة الأرصاد الدكتورة منار غانم الإعلامية هبة ماهر الطقس أخبار حالة الجو

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