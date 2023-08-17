أسوان الأكثر سخونة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس|فيديو

‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، ‏تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن نشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

الإسماعيلية 35 - 23

الغردقة 40 -29

أسوان 43 - 28

شرم الشيخ 40 - 30

بني سويف 35 - 24